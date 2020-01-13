إنفوجراف.. النيابة العامة: خدمة «معكم» تتيح للموقوفين 7 حقوق

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة «معكم» بالتعاون مع منصة «أبشر»، لافتةً إلى أن تلك الخدمة تتيح الفرصة للموقوفين بتقديم شكاواهم عند ملاحظة الإخلال بحقوقهم القانونية.

وعبر «إنفوجراف» على حسابها الرسمي، أوضحت النيابة العامة، أن «معكم» هي خدمة إلكترونية جديدة، تتيح للمواطنين والمقيمين، تقديم شكاوى عند ملاحظاتهم أي إخلال بالحقوق المكفولة نظامًا للموقوفين على ذمة قضايا، موضحةً أنه من خلال تلك الخدمة يمكنك تقديم بلاغ في موقع «أبشر».

وعن أهداف الخدمة، أوضحت النيابة العامة، أنها «تحقق العدالة وتحفظ الحقوق، بجانب أنها تساعد في سرعة مباشرة الحالات، وتنوع قنوات التواصل مع المستفيدين».

وفي شأن الحالات التي يتم معالجتها من خلال «معكم»، أوضحت النيابة العامة أن هذه الخدمة تعالج الإيقاف بصورة غير شرعية، وتواجه إساءة المعاملة داخل التوقيف أو السجن، كما تعالج الإيقاف في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف.