الأمير خالد بن سلمان يكشف آلية التحكيم في «20 نخبة النخبة» بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أكد الأمير خالد بن سلمان بن محمد رئيس لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اكتمال الاستعدادات لانطلاقة مسابقة 20 نخبة النخبة، مشددًا على أهمية أن يكون اللون صافيًا، بحيث لن يقبل أي لون مزيج بين لونين.

وقال: «من الشروط أيضًا أن تكون الفرديات الموجودة سبق أن شاركت في النسخة الحالية من المهرجان، وألا تكون مجدعة، ونتمنى من الجميع التعاون والحضور من الساعة السادسة والنصف صباحًا إلى السابعة والنصف صباحًا عبر البوابة 1، على أن يحضر المالك ومعه عامل أو اثنان على الأكثر لتقليد إبله الأرقام من 1 إلى 20 بحسب الأجمل فالأجمل، وسنقدم لهم المساعدة عبر العمالة الموجودة في المهرجان».

وعن آلية التحكيم قال: «اتضحت الصورة الآن من حيث أعداد المشاركين في الشعل والصفر، التي ستعرض غدًا الاثنين، وسيكون التحكيم وفق المستويات، وستكون درجات التقييم متفاوتة ومختلفة للمجموعة، ويجب على المالك أن يكون لديه خلفية بها فيضع الأقوى من إبله في المقدمة».

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وأوضح الأمير خالد أنه تناقش مع لجان التحكيم من أجل الوصول إلى آلية تحقق أدق مستوى، وقال: «مسابقة النخبة هي مسابقة فرديات، ولا تأخذ بمعيار مسابقة الجمل، ووجدنا أن أنسب طريقة هي مقارنة كل رقم بمقابله في المنافسين الآخرين؛ فإذا كان لدينا ثلاثة ملاك متنافسون، يرقم كل مالك إبله من 1 إلى 20 بحيث يبدأ بإعطاء الرقم 1 لأفضل فردية يراها، ورقم 2 للأقل منها بحسب وجهة نظره وهكذا حتى الرقم 20، بعدها يتم إدخال الفرديات التي تحمل الرقم واحد من المنافسين الثلاثة، وتمنح لجان التحكيم كل فردية تقييمًا معينًا؛ فمثلا أًعطيت واحدة 60 درجة، والثانية 59، والثالثة 58، ثم يأتي الدور على الفرديات التي تحمل الرقم اثنين، ويتم تقييمها ومنحها درجات أقل من التي منحت للتي تحمل الرقم واحد، كـ57 و56 و55 وهكذا مع بقية الأرقام من 3 إلى 20، وفي نهاية المطاف يفوز من حصد أعلى رصيد من الدرجات».

وكشف رئيس لجنة التحكيم أن ترك المالك يرقم إبله بنفسه يعد نوعًا من المشاركة في التحكيم؛ حتى لا يأتي من يقول: «تم وضع فرديتي مع أخرى تفوقها».

وحول ما إذا كان هناك تقييم موحد، وهل للسن دور في الفصل، قال الأمير خالد: «الزين يفرض نفسه في الدق والجل. أما كبيرة السن فبالتأكيد كبر السن يؤثر عليها. أما الدق والجل فلا يؤثر عليها سنها بقدر ما يؤثر زينها».