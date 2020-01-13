وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات الأزمة السورية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم الأحد، المبعوث الأمريكي الخاص للمشاركة السورية جيمس جيفري والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث آخر مستجدات الأزمة السورية والجهود المبذولة حيالها، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان.

كما استقبل وزير الخارجية، اليوم بمكتبه، وزير خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.