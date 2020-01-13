«إغاثي الملك سلمان» يضخ مياهًا للحفاظ على حياة الأسر بمخيمات صنعاء

نفَّذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان؛ 14 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوَّعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية. ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.

كما واصل المركز -بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، خلال الأسبوع الماضي- تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي؛ للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر 2020م، ضخ 262 ألفًا و745 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 348 ألفًا و635 لترًا من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة -ممثلةً في المركز- لأبناء الشعب اليمني لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

كما واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز؛ تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية؛ وذلك خلال الفترة 1 - 8 يناير 2020م.

وراجع قسم الطوارئ 844 فردًا، وعيادة الباطنية 393، والفريق المتنقل 171 مريضًا، وعيادة تضميد الجروح 28 شخصًا، كما صرفت الأدوية لـ1645 مريضًا، وراجع عيادة النساء والتوليد 166 امرأة، وأجري الفحص المخبري لـ562 مريضًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 343 مراجعًا، وقسم التحصين 11 مريضًا، وعيادة التغذية 39 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين.

وأيضًا، واصلت تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

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وراجع قسم الرعاية التكاملية 3190 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 4 مستفيدين، وعيادة التحصين 36 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 318 فردًا، وعيادة الولادة 6 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 770 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان، وعيادة الصحة الإنجابية 446 مريضًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ1371 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ3443 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 20 مستفيدًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1287 شخصًا، وقسم تخطيط القلب 3 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 15 مستفيدًا.

وفي محافظة عدن، وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة، 3780 كرتونة من التمور في محافظة عدن، استفاد منها الأسر النازحة والمحتاجة وأسر الشهداء في مديرية البريقة.

وتسعى المملكة -ممثلة في المركز- إلى توفير الأمن الغذائي في عموم المحافظات والمناطق اليمنية؛ أملًا في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

كما وزع المركز 750 سلة غذائية تزن 78 طنًّا و75 كيلوجرامًا لمتضرري الفيضانات في محافظة جوهر بإقليم شبيلي الوسطى بجمهورية الصومال، يستفيد منها 4500 فرد، بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال.

وقال مدير المشاريع لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال أحمد موسى فارح: «نقف هنا في محافظة جوهر لإيصال المساعدات إلى متضرري الفيضانات في جنوب ووسط الصومال؛ حيث تم تخصيص 3000 سلة غذائية، واليوم بدأنا توزيع 750 سلة غذائية، على أن يتم توزيع باقي المساعدات لاحقًا».

وتقدَّم أحمد فارح بالشكر الجزيل للمملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة لدعمه الأمن الغذائي في الصومال.