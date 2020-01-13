وزير التعليم يناقش إمكانية إنشاء معهد لتعليم اللغة العربية في غانا

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبة، اليوم الأحد، أعضاء لجنة «الصداقة البرلمانية الغانية ـ السعودية».
وجرى خلال اللقاء، مناقشة مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارتي التعليم في البلدين، وإمكانية إنشاء معهد لتعليم اللغة العربية في غانا من خلال إحدى الجامعات السعودية، إضافة إلى مناقشة قبول طلاب المنح في جميع التخصصات غير المجالات الصحية.
وناقش الجانبان البرامج التعليمية المقدمة في كلا البلدين، وسبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم؛ بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ويعمل على تحقيق الأهداف المحورية لأعمال لجنة الصداقة.
وضم الوفد الغاني أعضاء البرلمان: محمد مبارك عبدالله، وعلي ميغا حليدو، ومحمد هاردي توفيرو، وإبراهيم عبدالله غاربا، ومحمد باوا براهيما.
وحضر من وزارة التعليم السعودية، نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، ووكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، والمشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، إضافة إلى المشرف العام على إدارة العلاقات صالح الثبيتي .
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