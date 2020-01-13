60 ألف مشارك في التعداد



كشف متحدثون في البرنامج التدريبي للمفتشين المشاركين في مشروع «تعداد السعودية 2020» في الأحساء، أمس، بتنظيم من الهيئة العامة للإحصاء، وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، أن الأرقام الإحصائية لأعداد العاملين في التعداد هذا العام ما يقارب 60 ألف مشارك في كل مناطق ومحافظات ومدن المملكة، والتأكيد على رفع مهاراتهم وقدراتهم في التعامل مع التطبيقات والبرامج الإلكترونية، وعدد المشاركين في تعداد الأحساء نحو 1700 باحث ميداني. وأضافوا بأن هناك استعانة بالعنصر النسائي في التعداد بالمجمعات النسائية، كالأجنحة النسائية في المستشفيات وسكن الممرضات، والتجمعات السكنية الخاصة بالنساء. وأشار المتحدثون في البرنامج التدريبي الذي يشارك فيه 87 مفتشا بالأحساء، مساء أول من أمس، إلى أن 17 مارس المقبل هو بداية العدّ الفعلي له «ليلة الإسناد الزمني»، وستعتمد الهيئة خلال مرحلة العد الفعلي على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة، خلال ربط قواعد البيانات مع بعضها، إضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني، ومؤسسة البريد السعودي، وذلك وفقا للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها، وسيكون تعداد هذا العام مختلفا عن التعدادات السابقة، نظرا للتغير في أسلوب العدّ بدمج البيانات السجلية مع البيانات المحلية.

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