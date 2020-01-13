تأخير في إرجاع خدمة الكهرباء بنجران

أصبح التأخير في مباشرة انقطاع التيار الكهربائي والأعطال سمة كهرباء نجران، وقد تتجاوز أحيانا أكثر من 10 ساعات دون تبرير مقنع من مسؤولي الكهرباء بالمنطقة على مدى سنوات ومحدودية فرق الطوارئ في تأخر مباشرة البلاغات، ودائما ما تسبب هذه الأعطال تلفيات فادحة في الأجهزة الكهربائية.

بلاغات متكررة

قال المواطن خالد اليامي إنه تم فصل الكهرباء عن منزله وبه عدد كبير من الأطفال وكبار السن، وأبلغ الشركة 6 بلاغات وأخذت أكثر من 12 ساعة دون فائدة، مما سبب لنا معاناة طوال يوم الفصل، وطالب عدة مرات وبانتظار التواصل معه.

وطالب المواطنون بتحسن الخدمة في الشركة وزيادة طاقم العمل بالطوارئ والفرق الميدانية والتجاوب للبلاغات التي يتم تقديمها عبر الرقم المجاني للشركة.

وتواصلت «دوت الخليج» مع مدير شركة كهرباء نجران المهندس محمد بن علي آل عتيق ولم يرد.

7 حالات

أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء في وقت سابق قرارا يقضي بعدم فصل التيار عن المستهلكين حال عدم السداد في 7 حالات، وأصبحت الحالات الـ7 التي لا يجوز من خلالها فصل التيار الكهربائي، هي كالآتي: فترة الاختبارات الدراسية بالتعليم العام، وفي شهر رمضان، وبعد الـ12 ظهرا، وفي حال وجود شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعند وجود شكوى رسمية تتعلق بالفاتورة، وخارج أوقات العمل الرسمي، وعند عدم تعلق المديونية باستهلاك الكهرباء، وأما في الأيام العادية فتضمنت الضوابط إنذار المستهلك من قبل المزود في فاتورة الاستهلاك قبل فصل الخدمة بمدة لا تقل عن 20 يوم عمل متى ما بلغ الرصيد السابق غير المسدد 400 ريال، أو لم يتم السداد للفواتير خلال الأشهر الستة الماضية، حتى لو كان المبلغ أقل من 400 ريال.

إحصائية شركة كهرباء نجران

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01 عدد المشتركين: 155878

02 أطوال الشبكات: 1015KM

03 عدد المحولات: 16343

04 نسبة السعودة: 97.5%

05 الطاقة المنتجة: 600 ميغاواط

06 تغطي إدارة كهرباء نجران جغرافيا 45500 كلم2

07 نسبة التغطية الكهربائية 99.7 %