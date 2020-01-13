الفيصل: مشروعات كبرى في جدة وجه بها الملك ويشرف عليها ولي العهد

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مشروعات كبرى في محافظة جدة، وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها -بشكل مباشر- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان

جاء ذلك، في تصريح صحفي للأمير خالد الفيصل، خلال افتتاحه «الحديقة الثقافية» في الواجهة البحرية بجدة، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن».

انتهاء الدراسات

أوضح أمير منطقة مكة المكرمة، أنه سيتم الإعلان عن المشروعات فور انتهاء الدراسات الخاصة بها، مقدما شكره لأهالي وزوار جدة، لمحافظتهم على الواجهة البحرية، وعلى مستوى الوعي والثقافة، الذي يتحلون به.

تجول الأمير خالد الفيصل، يرافقه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، في أرجاء الحديقة التي تشارك فيها 14 جهة، وتقع على مساحة تربو على 42 ألف متر مربع، وتستمر فعالياتها 6 أيام، وتقدم أكثر من 51 فعالية ثقافية منوعة على المسرح، إضافة إلى الفعاليات في المنطقة الحرة وأركان الجهات المشاركة لسكان وزوار جدة، وتهدف الحديقة الثقافية إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع، وتعزيز نموذج القدوة.