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131 ألف مسافر يوميا على جسر الملك فهد

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حققت جوازات جسر الملك فهد، أمس، أعلى إحصاء عبور للمسافرين منذ افتتاح الجسر، والتي بلغت 131177 مسافرا، فيما بلغ أعلى إحصاء يومي سابق 129437 مسافرا، وكانت السبت بتاريخ 29/‏ 8/‏ 1440.

وأوضح المتحدث الرسمي في جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا مرزوق العتيبي، أن حركة عبور للمسافرين تميزت بالانسيابية والسلاسة، نظرا لجهود العاملين في جوازات جسر الملك فهد، والتعاون القائم بين الجهات ذات العلاقة بالجسر، وللتعامل معها وفق الخطط المعدة مسبقا، والتي تضمنت فتح جميع المسارات والكاونترات، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات، دون الإخلال بالجوانب الأمنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.


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