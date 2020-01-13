وأوضح المتحدث الرسمي في جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا مرزوق العتيبي، أن حركة عبور للمسافرين تميزت بالانسيابية والسلاسة، نظرا لجهود العاملين في جوازات جسر الملك فهد، والتعاون القائم بين الجهات ذات العلاقة بالجسر، وللتعامل معها وفق الخطط المعدة مسبقا، والتي تضمنت فتح جميع المسارات والكاونترات، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات، دون الإخلال بالجوانب الأمنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.
كانت هذه تفاصيل خبر 131 ألف مسافر يوميا على جسر الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.