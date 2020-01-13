واحة الأحساء تستوعب سكانها

كشفت دراسة ميدانية متخصصة في أمانة الأحساء، حملت عنوان: «الطاقة الاستيعابية للمدن والقرى الحالية والمقترحة ضمن المخططات المحلية لمدن وقرى الأحساء»، أن حجم الطاقة الاستيعابية لمدن وقرى واحة الأحساء الحالية والمقترحة 1.7 مليون نسمة، وعدد السكان المقترح 2.5 مليون نسمة طبقا للمشروعات المتنوعة المقترحة بزيادة سكانية قدرها 1.2 مليون نسمة، وبالتالي تستطيع واحة الأحساء أن تستوعب الزيادة السكانية دون الحاجة إلى التوسع على الأراضي الزراعية المضافة بالنطاق العمراني للواحة.

وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، إلى أن أمانة الأحساء طرحت مشروعا لإدارة ومتابعة المشروعات العاجلة والإستراتيجية للحفاظ على واحة الأحساء والمواقع التاريخية.