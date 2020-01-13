39 ألف وكالة إلكترونية أصدرتها كتابات العدل لكبار السن

أصدرت كتابات العدل المتنقلة نحو 39 ألف وكالة إلكترونية منذ انطلاقها قبل أكثر من سنتين، مقدمة خدماتها التوثيقية لكبار السن والمرضى ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، في 25 مدينة من مختلف المناطق، إضافة إلى الخدمات الخاصة بالجنود المرابطين في الحد الجنوبي.

معدل الإنجاز

كشفت إحصاءات صادرة عن وزارة العدل ارتفاعا في معدل الإنجاز الخاص بعدد الوكالات الصادرة وعدد المستفيدين، إذ شهد عام 1440 ارتفاعا بـ154% مقارنة بعام 1439. وكان عام 1439 قد سجل ارتفاعا في معدل الإنجاز بـ97% مقارنة بعام 1438. فيما ارتفع معدل الإنجاز خلال الربع الأول من 1441 بـ32%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

موقع المستفيد

نفذت الوزارة خلال هذه الخدمة التي يقدمها 73 كاتب عدل، نحو 39 ألف عملية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقار كتابات العدل، من كبار السن «70 سنة أو أكثر»، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، إذ يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد حسب المواعيد المتوافرة، وتُقدم الخدمة بشكل فوري، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل. وتأتي مبادرة «كتابات العدل المتنقلة» دعما لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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التحول الوطني

تعد خدمة كتابات العدل المتنقلة إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، والتي وصلت إلى 25 مدينة هي: الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، حفر الباطن، ينبع، الخرج، الرس، إضافة إلى الحد الجنوبي، لخدمة المرابطين.

ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية، ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.

ويستطيع المستفيد التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة، عن طريق الرقم الموحد «920025888»، أو البريد الإلكتروني MNPMOJ.GOV.SA.