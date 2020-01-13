تعاون بين الشورى وحقوق الإنسان

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض أمس، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد. وأكد رئيس مجلس الشورى، خلال الاستقبال، أهمية التعاون والتواصل بين المجلس وأجهزة الدولة وهيئاتها المختلفة، بما يسهم في وصول مجلس الشورى خلال دراسته تقاريرها السنوية، إلى القرارات السديدة التي من شأنها دعم تلك الأجهزة، والارتقاء بأدائها وما تقدمه من خدمات للمواطنين. وجرى، خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين المجلس والهيئة، بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.



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