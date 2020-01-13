مهرجان للعرضة في شتانا غير

رعى محافظ المجاردة سعيد دلبوح مهرجان العرضة الأول بمحافظة المجاردة، والذي يقام ضمن برامج وفعاليات مهرجان المجاردة الشتوي 1441 «شتانا غير». وانطلقت الأمسية بلون المدقال، وأحياها نخبة من شعراء العرضة الجنوبية: الشاعر صالح القرني، والشاعر محمد المالكي، والشاعر علي الخراشي، والشاعر علي العبسي، وبمشاركة الشاعر صالح العمري، والشاعر أحمد معيض الشهري، وبمشاركة فرقة سيوف المجاردة، وسط حضور جماهيري كثيف.



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