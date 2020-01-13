معايير لتسمية الشوارع والميادين بجدة

ثلاث فئات
أشار المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي، إلى أن دور اللجنة هو تسمية الشوارع والميادين أو إعادة تسميتها، وفق معايير تسمية الشوارع حسب فئاتها المقسمة إلى 3 فئات هي «أ، ب، ج».
وأوضح البقمي أن شوارع فئة «أ» توضع أسماؤها على الشوارع التي بين الشوارع المحورية الكبرى، وتتضمن أسماء الصحابة، وأبرز العلماء والمفكرين، وكبار الشخصيات العامة على مستوى البلاد، في شتى فروع الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية، والإداريين الذين أسهموا إسهامات بارزة في تلك المجالات.
أما شوارع فئة «ب»، فتوضع أسماؤها على الشوارع البينية داخل الأحياء، التي تتضمن العلماء والمفكرين، المشهود لهم بمكانتهم العلمية والفكرية على المستويين المحلي والعالمي، والأدباء والشعراء الذين لمعوا في الحياة الثقافية على المستويين المحلي والعالمي، وشهداء الدين ثم دوت الخليج الذين استشهدوا خلال أداء الواجب من مختلف القطاعات العسكرية. وتوضع أسماء فئة «ج» على الشوارع والممرات البينية داخل الأحياء، وتتضمن الشخصيات العامة على المستوى المحلي والعالمي، من أصحاب المكانة الاجتماعية ومشاهير التربويين والأدباء والشعراء والمبدعين والحرفيين، والمواقع والمواضع ذات الدلالة، وأهم الأحداث الإسلامية والعالمية، والقيم والأخلاقيات، والجماليات، مثل الزهور والأشجار والطبيعة.
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