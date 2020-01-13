الدروب الجبلية تجذب زوار المدينة

وتجمع مغامرات تسلق الجبال التي تقام تحت إشراف مدربين متخصصين في رياضة تسلق الجبال بين المتعة والرياضة، ويمكن السائح في أعلى جبالها من النظر للأودية والشعاب والمناظر الطبيعية الخلابة والمسارات الجبلية الوعرة. ويختتم المغامرون رحلتهم بالتجمع في الخيمة التراثية التي خصصتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كنقطة للتجمع والانطلاق عبر مجموعات كل مجموعة يتقدمها أحد المدربين في هذه الرياضة.
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