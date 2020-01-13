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الدروب الجبلية تجذب زوار المدينة

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منحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة المدينة المنورة السياح فرصة لاقتفاء الدروب الجبلية واستكشاف جبال المنطقة من خلال فعالية (فيافيراتا). وتمتاز السلاسل الجبلية في البيضاء بوجود عدة مسارات تسلق مجهزة بشكل يختلف عن الآخر، وذلك بحسب وعورة المنطقة الجبلية، ومن حيث فروقات الارتفاع، ويعد كل مسار رحلة مستقلة للتسلق يمكن للزائر استخدامها والاستمتاع بها وتجربة التحدي عبر المسارات التي مدت لتناسب المراحل العمرية المختلفة.

وتجمع مغامرات تسلق الجبال التي تقام تحت إشراف مدربين متخصصين في تسلق الجبال بين المتعة والرياضة، ويمكن السائح في أعلى جبالها من النظر للأودية والشعاب والمناظر الطبيعية الخلابة والمسارات الجبلية الوعرة. ويختتم المغامرون رحلتهم بالتجمع في الخيمة التراثية التي خصصتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كنقطة للتجمع والانطلاق عبر مجموعات كل مجموعة يتقدمها أحد المدربين في هذه .


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