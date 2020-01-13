دمج الكفاءات النسائية بسوق العمل يزيد الإنتاجية 52%

كشفت تقرير حديث صادر عن Linkedin، حول الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة السعودية ، وأبرز العوائق التي قد تواجهها في المستقبل، أن مسؤولي التوظيف راهنوا على أن دمج الكفاءات النسائية السعودية في سوق العمل يزيد الإنتاجية بـ52%، وتزيد من ثقافة الإبداع بـ40%.

المؤهل الجامعي

أوضح التقرير الذي نشرته ريم الحربي، رئيس Linkedin في السعودية، أن أكثر من 63% من النساء السعوديات حصلن على المؤهل الجامعي، وهي نسبة تفوق عدد من الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت النسبة لديها إلى 57%. وكانت غالب تخصصات الخريجات السعوديات من مرحلة البكالوريوس هي: التخصصات الصحية والتعليمية، والمالية، والحاسب الآلي، فيما تمتلك الخريجات مهارات الإدارة والتواصل.

العائق أمام المرأة

لفت التقرير إلى أن 31% من مسؤولي التوظيف أكدوا أن أكبر عائق يواجهونه في سبيل توظيف النساء، هو كيفية الوصول إلى الكفاءات النسائية. فيما أكد 52% من السعوديات أن عدم تمكنهن من المهارات المطلوبة يعدّ تحديا لهم، وأن 36% من السعوديات أكدن أنه يتطلب منهن مزيد من العمل والجهد، لتتم ملاحظتهن من مسسؤولي التوظيف.

فئات المجتمع

في الإطار ذاته، أكدت الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني 2018 -2020 حول تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، وجود عدد من التحديات، أبرزها محدودية أدوات تمكين فئات المجتمع الأقل مشاركة في سوق العمل، ومحدودية الوعي بدور المرأة الإيجابي في سوق العمل، وإسهامها في التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي. وبينت الخطة -أيضا- وجود محدودية في برامج التدريب والتطوير لرفع كفاءة المرأة، وضعف تمثيل المرأة في المناصب القيادية، وضعف التزام بعض المنشآت بأنظمة العمل، وطول إجراءات تسوية الخلافات العمالية.

تذليل العقبات

من نتائج التقريرتسعى الخطة إلى تذليل العقبات أمام تنمية سوق العمل لجميع فئات المجتمع، وذلك عبر تعزيز ثقافة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير الأدوات والوسائل الممكنة لها، بما يجعل بيئة العمل مناسبة لها.

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دمج الكفاءات النسائية يزيد الإنتاجية بـ52%

دمج الكفاءات يزيد من ثقافة الإبداع بـ40%

63 % من النساء السعوديات حصلن على المؤهل الجامعي

نسبة السعوديات الحاصلات على البكالوريوس 57%

31 % من مسؤولي التوظيف أكدوا أن أكبر عائق الوصول للكفاءات النسائية

52 % من السعوديات أكدن أن عدم تمكنهن من المهارات المطلوبة يعدّ تحديا لهم

36 % من السعوديات أكدن أنه يتطلب منهن مزيدا من العمل والجهد