أمير تبوك يطلع على تقرير الشؤون الإسلامية

واطلع خلال اللقاء على التقرير السنوي لأعمال الفرع، والذي تضمن المناشط والبرامج التي نفذها الفرع بالمنطقة، وكذلك إنجازات الفرع خلال الفترة الماضية، مثنيا سموه على جهود الفرع وما يقوم بها من أعمال جليلة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي امتدادا للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد.
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