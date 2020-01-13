أمير تبوك يطلع على تقرير الشؤون الإسلامية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بمكتبه في الإمارة، أمس، مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتبوك عبدالله نشاط السبيعي.

واطلع خلال اللقاء على التقرير السنوي لأعمال الفرع، والذي تضمن المناشط والبرامج التي نفذها الفرع بالمنطقة، وكذلك إنجازات الفرع خلال الفترة الماضية، مثنيا سموه على جهود الفرع وما يقوم بها من أعمال جليلة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي امتدادا للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد.