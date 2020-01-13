انهيار سقف جلسة على عائلة بمتنزه الملك فهد بنجران

انهار أحد أسقف الجلسات المخصصة للعائلات بمتنزه الملك فهد بمنطقة نجران على إحدى العائلات عصر أمس، نتج عنه عدة إصابات متفرقة، وقد باشر الهلال الأحمر الحادثة ونقل المصابين إلى مستشفى الملك خالد. وعلمت «دوت الخليج» أن أحد المواطنين هو وأفراد عائلته تفاجؤوا بسقوط السقف عليهم، الذي نتج عنه إصابة الوالد إصابة متوسطة وبقية الإصابات طفيفة، وتواصلت «دوت الخليج» مع الهلال الأحمر وأفادوا بأنهم وصلوا إلى الموقع ولم يجدوا أحدا، حيث تم إسعاف البعض عن طريق بعض المواطنين ولم يجدوا سوى حالة واحدة هي ضيق تنفس لشخص وتم إسعافه، بينما أفاد المتحدث بالدفاع المدني بأنهم لم يتلقوا أي بلاغ بالحادثة، كما أفاد المتحدث الرسمي لصحة نجران بأنه مجاز ولا علم لديه بالحادثة، وطلب التواصل مع الهلال الأحمر والدفاع المدني.



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