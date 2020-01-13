السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر سليمان



واشنطن 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر للزلازل دولة جزر سليمان الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفاد بيان صادر من مركز رصد الزلازل الأورومتوسطى بأن مركز الزلزال كان على مسافة 88ر155 كيلومترا شرق جزر سليمان وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

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