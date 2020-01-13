السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي



أبوظبي 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق له اليوم جامع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الكبير - رحمه الله - في أبوظبي، وكان في استقباله لدى وصوله للجامع مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير الدكتور يوسف العبيدلي، ومدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ محمد سعيد النيادي والمدير التنفيذي للشؤون الإسلامية عمر حبتور الدرعي والمدير التنفيذي لشؤون الوقف بالهيئة العامة ‏الشؤون الإسلامية والأوقاف خالد محمد سيف النيادي.

وتجول معاليه في أرجاء الجامع أحد المعالم الإسلامية البارزة في العاصمة الإماراتية، مستمعاً لشرح مفصل عن مراحل بناء الجامع ومرافقه الذي يعد سادس أكبر مسجد في العالم بمساحة تبلغ 412،22 متراً مربعاً.

وسجل معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في ختام زيارته الجامع كلمة نوه فيها بالجامع والطراز المعماري الجميل الذي بُني فيه والتجهيزات الكبيرة التي يحتوي عليها ، مشيراً إلى أن جامع الشيخ زايد الكبير شاهد من شواهد العصر ويجسد حرص وعناية قادة الإمارات على عمارة المساجد والعناية بها.

مما يذكر أن مشروع بناء جامع الشيخ زايد الكبير بدأ مطلع عام 1987م، حينما وجه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ببناء هذا المسجد في العام 1986م وانتهت أعمال البناء فيه في مارس 2008م ، ويحتوي على مكتبة عالمية، للمؤتمرات تضم ثلاثة آلاف عنوان، موزعة على مختلف المجالات العلمية والثقافية، بأكثر من اثنتي عشرة لغة عالمية.

// انتهى //

23:26ت م

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