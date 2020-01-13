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38.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان
خلال عام 2018 بحسب ما ذكرت وزارة التجارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت وزارة التجارة والاستثمار الضوء على الأرقام الخاصة بالتبادل التجاري بين المملكة واليابان في 2018.
وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين في هذه الفترة 38.4 مليار دولار، فيما كانت قيمة الصادرات السعودية إلى اليابان 32.9 مليار، وقيمة الواردات السعودية من اليابان 5.5 مليار.
وبحسب إنفوجرافيك نشرته التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تحتل اليابان المرتبة الثالثة في حجم التبادل التجاري مع المملكة.
وزار رئيس وزراء اليابان شينزو آبي المملكة، اليوم، حيث التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في العلا.
وعقد ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.
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