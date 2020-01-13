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وفاة مواطن ساجدًا في حفر الباطن

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2020-01-13

وفاة مواطن ساجدًا في حفر الباطن

دُفن في مقبرة الشهداء بالمحافظة

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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تُوفي متابعات الخليج 365 محمد سعود الزغيبي، ساجدًا وهو داخل أحد المساجد بحي المحمدية بمحافظة حفر الباطن، وذلك بعد أدائه صلاة المغرب يوم أمس الأحد.

وأدت جموع من المصلين ظهر أمس الأحد في جامع الشيخ عبدالله الشريع الصلاة على الفقيد، ليدُفن في مقبرة الشهداء بحفر الباطن رحمه الله .

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