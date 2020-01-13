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شكرا لقرائتكم لقطات من وصول رئيس وزراء اليابان إلى العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لقطات من وصول رئيس وزراء اليابان إلى العلا
كان في استقباله وزير الثقافة ومحمد التويجري
متابعات الخليج 365 - واس
أظهر لقطات مصورة لحظة وصول رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى محافظة العلا في وقت سابق أمس، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الإقليمي بالعلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري “الوزير المرافق”.
وعقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030 ، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.
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