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بدر الفرحان يغرد بالياباني ترحيبًا بـ شينزو آبي
قال: إن التبادل الثقافي بين البلدين وراء الحدود الجغرافية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كتب وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر؛ ترحيبًا بزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى المملكة.
وقال بدر الفرحان باللغة اليابانية التي ترجمتها “متابعات الخليج 365“: المملكة العربية السعودية واليابان: التبادل الثقافي وراء الحدود الجغرافية.
والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في العلا، اليوم، دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.
وقد صافح الرئيس الياباني فور وصوله المخيم الشتوي مستقبليه من الأمراء والوزراء، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضًا فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية قديمًا.
وخلال جلستهما في “بيت الشعر” اطلع الرئيس الياباني على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.
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