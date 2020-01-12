اخبار السعوديه

بدر الفرحان يغرد بالياباني ترحيبًا بـ شينزو آبي

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم بدر الفرحان يغرد بالياباني ترحيبًا بـ شينزو آبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-12

بدر الفرحان يغرد بالياباني ترحيبًا بـ شينزو آبي

قال: إن التبادل الثقافي بين البلدين وراء الحدود الجغرافية

متابعات الخليج 365 - الرياض

كتب وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر؛ ترحيبًا بزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى المملكة.

وقال بدر الفرحان باللغة اليابانية التي ترجمتها “متابعات الخليج 365“: المملكة العربية واليابان: التبادل الثقافي وراء الحدود الجغرافية.

Advertisements

والتقى ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز في العلا، اليوم، دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وقد صافح الرئيس الياباني فور وصوله المخيم الشتوي مستقبليه من الأمراء والوزراء، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضًا فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية قديمًا.

وخلال جلستهما في “بيت الشعر” اطلع الرئيس الياباني على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.

تابعنا على 46829ab2ac.jpg تواصل معنا على9aa767837f.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدر الفرحان يغرد بالياباني ترحيبًا بـ شينزو آبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا