- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم مباحثات رسمية بين ولي العهد ورئيس وزراء اليابان في العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مباحثات رسمية بين ولي العهد ورئيس وزراء اليابان في العلا
استعراضا وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية
متابعات الخليج 365 - واس
عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030 ، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.
وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له قد وصل العلا في وقت سابق اليوم، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الإقليمي بالعلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري “الوزير المرافق”.
وصافح الرئيس الياباني فور وصوله المخيم الشتوي مستقبليه من الأمراء والوزراء، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضاً فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية قديمًا.
وخلال جلستهما في “بيت الشعر” اطلع الرئيس الياباني على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات رسمية بين ولي العهد ورئيس وزراء اليابان في العلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.