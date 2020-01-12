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مباحثات رسمية بين ولي العهد ورئيس وزراء اليابان في العلا

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2020-01-12

مباحثات رسمية بين ولي العهد ورئيس وزراء اليابان في العلا

استعراضا وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية

متابعات الخليج 365 - واس

عقد ولي العهد الأمير ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية اليابانية 2030 ، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

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وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له قد وصل العلا في وقت سابق اليوم، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الإقليمي بالعلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري “الوزير المرافق”.


وصافح الرئيس الياباني فور وصوله المخيم الشتوي مستقبليه من الأمراء والوزراء، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضاً فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية قديمًا.
وخلال جلستهما في “بيت الشعر” اطلع الرئيس الياباني على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.

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