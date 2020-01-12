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واشنطن بوست تشيد بقرار أرامكو: حققت رقمًا قياسيًا جديدًا
بعد تخصيص 450 مليون سهم للمستثمرين
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
قالت صحيفة واشنطن بوست إن إعلان شركة أرامكو، يوم الأحد، باستخدام خيار greenshoe أو خيار الشراء؛ لبيع ملايين الأسهم الإضافية لتلبية طلب المستثمرين، مكنها من تحقيق رقم قياسي جديد، بلغ 29.4 مليار دولار.
وكانت شركة أرامكو قالت اليوم الأحد، إنها مارست خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم بموجب اتفاقية تعهد الاكتتاب، لترتفع بذلك قيمة الاكتتاب العام الأولى إلى 29.4 مليار دولار.
وكانت أرامكو جمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر الماضي، ببيع 3 مليارات سهم بسعر 32 ريالًا للسهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن أرامكو بدأت التداول في بورصة تداول في 11 ديسمبر، وارتفعت إلى 10 دولارات للسهم في اليوم الثاني من التداول، وقد أتاح ذلك لشركة أرامكو رسملة سوقية بقيمة تتجاوز 2 تريليون دولار، وهو رقم قياسي جعلها الشركة الأكثر قيمة في العالم، متقدمة على شركة آبل.
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