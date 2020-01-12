ريما بنت بندر توجه بإنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير 2

2020-01-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت سفيرة المملكة لدى واشنطن، ريما بنت بندر، بإنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير 2، مؤكدةً الحرص على سرعة خدمة الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

جدير بالذكر أن سفير 2 هي بوابة خدمات إلكترونية من المفترض أن تقدم 88 خدمة، أُطلقت بديلة عن سفير 1 في 24 أكتوبر الماضي.

وبحسب إعلان سابق وزارة التعليم فإن سفير 2 سيقلص بعد تدشينه من تواجد 521 مشرفًا دراسيًّا حاليًّا بشكل عملي ومنهجي، ليحصل المبتعث على خدمات سريعة ومميزة وفعالة وذات جودة عالية، إلا أن النظام تعطل قبل شهرين؛ ما تسبب في أعباء مادية على بعض المبتعثين بتحملهم نفقات التذاكر لمرافقيهم، إضافة إلى إشكاليات في صرف المكافآت والمستحقات المالية، وتعطل وصول الضمان المالي لبعض الطلاب.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على