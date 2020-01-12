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شكرا لقرائتكم ريما بنت بندر توجه بإنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير 2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ريما بنت بندر توجه بإنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير 2
أكدت الحرص على سرعة خدمة الطلاب بأمريكا
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت سفيرة المملكة لدى واشنطن، ريما بنت بندر، بإنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير 2، مؤكدةً الحرص على سرعة خدمة الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية.
جدير بالذكر أن سفير 2 هي بوابة خدمات إلكترونية من المفترض أن تقدم 88 خدمة، أُطلقت بديلة عن سفير 1 في 24 أكتوبر الماضي.
وبحسب إعلان سابق وزارة التعليم فإن سفير 2 سيقلص بعد تدشينه من تواجد 521 مشرفًا دراسيًّا حاليًّا بشكل عملي ومنهجي، ليحصل المبتعث على خدمات سريعة ومميزة وفعالة وذات جودة عالية، إلا أن النظام تعطل قبل شهرين؛ ما تسبب في أعباء مادية على بعض المبتعثين بتحملهم نفقات التذاكر لمرافقيهم، إضافة إلى إشكاليات في صرف المكافآت والمستحقات المالية، وتعطل وصول الضمان المالي لبعض الطلاب.
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