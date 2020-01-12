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لقطات من افتتاح الحديقة الثقافية في الواجهة البحرية بجدة

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2020-01-12

لقطات من افتتاح الحديقة الثقافية في الواجهة البحرية بجدة

على مساحة 42 ألف متر وتستمر فعالياتها 6 أيام

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، عن مشروعات كُبرى في محافظة جدة وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويشرف عليها بشكل مباشر ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز.

جاء ذلك في تصريح صحفي للأمير خالد الفيصل خلال افتتاحه “الحديقة الثقافية” في الواجهة البحرية بجدة اليوم، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”.
وأوضح أمير مكة أنه سيتم الإعلان عن المشروعات فور انتهاء الدراسات الخاصة بها، مقدمًا شكره لأهالي وزوار جدة على محافظتهم للواجهة البحرية؛ وعلى مستوى الوعي والثقافة التي يتحلون بها.

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وتجول الأمير خالد الفيصل يرافقه الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، في أرجاء الحديقة التي تشارك فيها 14 جهة، وتقع على مساحة تربو عن 42 ألف متر مربع، وتستمر فعالياتها 6 أيام، وتقدم أكثر من 51 فعالية ثقافية منوعة على المسرح، إضافة إلى الفعاليات في المنطقة الحرة وأركان الجهات المشاركة لسكان وزوار جدة، وتهدف الحديقة الثقافية إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.

 

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