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تفاصيل جديدة في قضية نانسي عجرم وقتيل الفيلا
تم القبض على زوجها فادي الهاشم لاستجوابه ثانية
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشفت تقارير مستجدات قضية نانسي عجرم، حيث أكدت أنباء أن السلطات اللبنانية ألقت القبض على الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية لاستجوابه مرة أخرى، بعد وجود تزوير في فيديوهات قتله للشاب السوري، الذي قالوا إنه سرق منزلهما.
وأكدت التحقيقات القضائية في قضية نانسي عجرم أن فادي الهاشم زوّر مقطع فيديو خاص بواقعة قتله للص حاول التسلل إلى فيلته خلال الأيام الماضية.
ولا تزال قضية نانسي عجرم وقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، بمنزل الفنانة على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، تلهب مواقع التواصل في لبنان والعالم العربي.
وأعلن عدد من المحاميين من جنسيات عربية مختلفة، تضامنهم مع قتيل فيلا نانسي عجرم وتوجههم إلى لبنان للدفاع عنه وتحويل القضية إلى المحكمة الدولية، ووصل عدد المحامين المتطوعين إلى 28 محاميًا، وهم 14 محاميًا سوريًّا في أمريكا، و4 محامين من المغرب العربي، و3 محامين من مصر، و7 آخرين من سوريا ولبنان في أستراليا.
وما أثار الجدل أكثر حول حقيقة ما جرى بمنزل الفنانة وقضية نانسي عجرم هو ما كشفه تقرير الطب الشرعي اللبناني، من إصابة القتيل بثماني عشرة طلقة في أماكن متفرقة من جسده، وإطلاق الرصاص عليه من الأمام والخلف.
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