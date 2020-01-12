السعودية | ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان ويعقدان مباحثات رسمية

شكرا لقرائتكم ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان ويعقدان مباحثات رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في العلا، اليوم الأحد، دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وقد صافح الرئيس الياباني فور وصوله المخيم الشتوي مستقبليه من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضاً فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية قديماً.

وخلال جلستهما في "بيت الشعر" اطلع الرئيس الياباني على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.