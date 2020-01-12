شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي الشهير الذي تنبأ بمقتل الفغم حارس الملك سلمان يتنبأ من جديد بما سيحدث لـ‘‘ولي العهد السعوري’’ محمد بن سلمان في 2020.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنبأ الفلكي اللبناني ميشال حايك بأن تشهد السعودية، العديد من الأحداث التي تتعلق في كثير منها بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وكان حايك الذي اعتاد مع مطلع كل عام أن يكشف عن نبوءاته توقع أن يشهد العام المنصرم مقتل عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي السابق للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز. إذ قال على قناة "MTV": "ستصبح السعودية حديث الناس طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك.. حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس.." وهو ما تداوله نشطاء على أنه تنبؤ بمقتل عبدالعزيز الفغم. وفي هذا العام، توقع حايك عبر القناة ذاتها، أن تشهد السعودية جملة من التطورات على أكثر من صعيد، وذلك على النحو التالي.

- المملكة العربية السعودية بأعلى سلطاتها بتحط في لبنان وسوريا

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الفلكي الشهير الذي تنبأ بمقتل الفغم حارس الملك سلمان يتنبأ من جديد بما سيحدث لـ‘‘ولي العهد السعوري’’ محمد بن سلمان في 2020.. شاهد



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