شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن الراشد يفجر فضيحة مزلزلة عن الطائرة «الأوكرانية» المنكوبة.. ماعلاقة الخطوط القطرية؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مجتهد يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف مصير ولي العهد محمد بن سلمان ’’ بعد أن ‘‘حرّض‘‘ عليه الأمير خالد أمام الملك سلمان وسيم يوسف: المرأة ’’الحائض’’ يجوز لها أن تمارس هذه الرغبة إن أرادت والأفضل في الليل! (فيديو)

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