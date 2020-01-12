رجل أمن يطيح بشخص اقتحم مبنى مركز قرية العش وهدد منسوبيه بالسلاح

تمكن رجل أمن من الإطاحة بمواطن عشريني اقتحم مركز قرية العش بمنطقة حائل بسلاح ناري وهدد الموظفين العاملين في المركز بسلاحه قبل أن يلوذ بالفرار.
وكانت الشرطة تلقت بلاغاً حول اقتحام شخص للمركز وفي يده مسدس، فباشرت دورية من مركز شرطة الروضة الموقع، وبدأت عمليات البحث والتحري للإطاحة بالشخص. واشتبه رجل أمن ممن كُلفوا بالبحث في شخص مختبئ خلف أحد المحال التجارية بالقرية بحسب “سبق”، وعندما اقترب منه حاول الهرب فضيّق رجل الأمن الخناق عليه وأمسك به، إلا أن الشخص المشتبه به قاومه، فطرحه رجل الأمن أرضاً وكبّله واقتاده إلى الدورية.
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