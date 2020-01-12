“صالح”: قد ندعو الجيش المصري للتدخل في ليبيا إذا حصل غزو

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم (الأحد)، أن “بلاده قد تضطر إلى دعوة للجيش المصري للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في ليبيا”. واعتبر “صالح” في كلمة بالبرلمان المصري أن “اعتراف المجتمع الدولي بالمجلس الرئاسي الليبي والذي أقل ما يوصف به هو الخيانة، بمثابة تجاهل لإرادة الليبيين وحقهم في الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب”، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.
وطالب رئيس البرلمان الليبي بموقف عربي موحد، لتأييد حق مجلس النواب الليبي المنتخب في ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأن لا يعتد بأي حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب. وأشار “صالح” إلى أن أي اتفاقيات ومعاهدات لم يُصدق عليها من جانب مجلس النواب تُعد باطلة ولاغية، وكذلك دعم حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن في مواجهة الغزو التركي.
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