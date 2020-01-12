بالصور: رئيس الوزراء الياباني يستعرض مع وزيري الطاقة والخارجية التعاون المشترك بين البلدين

استقبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بمقر إقامته في الرياض اليوم، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة. حضر الاستقبال، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري الوزير المرافق، ومستشار وزير الطاقة الدكتور ناصر الدوسري، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور بندر السجان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، كما حضره من الجانب الياباني الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.

كما استقبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بمقر إقامته في الرياض اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية. حضر الاستقبال وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري الوزير المرافق، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، كما حضره من الجانب الياباني الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.