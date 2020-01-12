فيديو وصور .. ولي العهد بخيمته مع رئيس الوزراء الياباني

︎ .استضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والوفد المرافق له اليوم الأحد.وأظهر مقطع فيديو نشره المصور “بندر الجلعود” ولي العهد وآبي وهما يتبادلان الأحاديث الودية أثناء جلوسهما داخل خيمة في أجواء بعيدة عن إطار الرسميات ظهر فيها آبي مرتدياً “الفروة”، بحضور مسؤولين من الجانبين.ويزور رئيس الوزراء الياباني المملكة حالياً، وعقد اليوم جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030. رئيس الوزراء الياباني في ضيافة سمو سيدي ولي العهد pic.twitter.com/Xwe0qG1bOD — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) January 12, 2020





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