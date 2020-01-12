محمد بن سلمان وشينزو آبي يبحثان العلاقات الاقتصادية والثقافية



عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في العلا أمس، جلسة محادثات رسمية جرى خلالها تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية. وكان ولي العهد التقى شينزو آبي، الذي صافح فور وصوله إلى المخيم الشتوي مستقبليه من الأمراء والوزراء، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضا فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية قديما. وخلال جلستهما في «بيت الشعر»، اطلع الرئيس الياباني على التراث والثقافة السعودية الأصيلة. ووصل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، والوفد المرافق له، إلى العلا في وقت سابق أمس، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز الإقليمي في العلا، وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030، محمد مزيد التويجري «الوزير المرافق».

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