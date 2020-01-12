السعودية اليوم / وفد من الجامعة العربية يشارك في اجتماعي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب ولجنة الإعلام في دبي



القاهرة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

يشارك وفد من جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام السفير قيس العزاوي في اجتماعي الدورة العادية (94) للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية (12) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2020 في إمارة (دبي) بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضم جدول أعمال الاجتماعين بند القضية الفلسطينية، إضافة إلى عدد من البنود الأساسية، ومن بينها الإستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذلك دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى بند متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، فضلاً عن العديد من البنود التي يتابعها مجلس وزراء الإعلام العرب في دوراته المنتظمة.

وتستضيف إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الـ (15) للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وتأتي استضافة الإمارات هذه الاجتماعات في إطار الاحتفال بتسمية (دبي) عاصمة للإعلام العربي لعام 2020.

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22:37ت م

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