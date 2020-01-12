السعودية اليوم / مهرجان العسل بالعيدابي يواصل فعالياته وسط إقبال متزايد من الزوار



العيدابي 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

تواصلت الفعاليات المصاحبة لمهرجان جازان الخامس للعسل المقام بساحة المركز الحضري بمحافظة العيدابي، وسط إقبال كثيف من الزوار لخيمة العسل والفعاليات المصاحبة.

وتنوعت فعاليات اليوم السادس متضمنة المرسم الحر، والمسابقات الثقافية، والألعاب المعدة من اللجنة الثقافية، إلى جانب تقديم عرض فني تضمن العديد من الأناشيد والعروض التربوية.

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21:19ت م

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