شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في واشنطن: نتابع كافة الطلبات العالقة بـ«سفير٢» والان نبدء بالتفاصيل
أكدت سفارة المملكة في واشنطن، أنها تتابع إنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام "سفير٢"، مشددة على حرص كافة الجهات على سرعة خدمة أبنائنا الطلاب في الولايات المتحدة.
وقالت عبر "تويتر": "تتابع السفارة بتوجيه من سفيرة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية بواشنطن إنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير٢"، مؤكدة حرص كافة الجهات على سرعة خدمة أبنائنا الطلاب في الولايات المتحدة، وما تبذله على مدار الساعة لإنجاز كافة الطلبات".
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