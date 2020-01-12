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فيديو.. الفيصل: الملك سلمان وجه بمشروعات كبرى في جدة
يشرف عليها بشكل مباشر ولي العهد
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلن أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، خلال افتتاحه الحديقة الثقافية عن مشروعات كُبرى في جدة وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها بشكل مباشر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
جاء ذلك خلال تصريحات الأمير خالد الفيصل ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”، مشددًا على أنه سيتم الإعلان عن هذه المشروعات فور انتهاء الدراسات الخاصة بها.
ودشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الحديقة الثقافية على واجهة جدة البحرية، والتي يتخللها تنفيذ أكثر من 51 فعالية، حيث تستمر فعاليات الحديقة لهذا العام لمدة أسبوعين، وستكون متنوعة تناسب زوار الحديقة.
وتتنوع الفعاليات بين فعاليات موجهة للأطفال، وفعاليات موجهة لكل الأعمار في المنطقة المفتوحة وفي مسرح الحديقة.
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