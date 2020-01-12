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التعاون في مجال الطاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض التقى رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في مقر إقامته بالرياض أمس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.



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