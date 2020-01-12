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استعراض العلاقات الثنائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض بحث رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لدى لقائه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.



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