استعراض العلاقات الثنائية

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استعراض العلاقات الثنائيةونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
بحث رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لدى لقائه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
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