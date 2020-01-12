شكرا لقرائتكم خبر عن الرحالة "العتيبي" يصل نيوم في ختام رحلته والان نبدء بالتفاصيل
والتقت وكالة الأنباء السعودية بـ"الرحالة العتيبي" الذي أوضح أن رحلته جاءت بهدف نقل وإبراز ملامح المسيرة التنموية للوطن المعطاء المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 , حيث تنقل خلال رحلته بين مناطق الباحة وعسير ثم نجران ومحافظة وادي الدواسر ومنها إلى مدينة الرياض ثم الدمام والزلفي والحدود الشمالية، مرورًا بمنطقة الجوف والعلا حاملا شعار رؤية المملكة.
ونوه بالتحولات النوعية والكبيرة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي جعلت من المملكة ورشة عمل كبيرة لا يعي حجمها إلا من طاف أرجاء الوطن وشاهد بنفسه كيف تسير عجلة التنمية في كل شبر منه,وقال: "إن المسؤولية على عاتق الأجيال تتعاظم، وهي علينا أعظم من أجل السعي نحو تحقيق رؤية المملكة".
وأشار إلى أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ حددت أهدافًا عامة وفرعية وتفصيلية تهتم بالوطن والمواطن ونمائه وإشراكه في الدفع بعجلة التطور الذي أصبح اليوم واقعًا ملموسًا.
ووجه "الرحالة العتيبي" في ختام حديثه رسالة للشباب، بأهمية المحافظة على ثروات الوطن والعمل على إبرازها بما يملكونه من إمكانات، حامدًا الله تعالى على ما أنعم به على المملكة من نعمة الأمن والأمان والاطمئنان، وما تزخر به البلاد من ثروات وإمكانات وموارد بشرية مؤهلة، وما تتمتع به من موقع إستراتيجي مميز يؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرحالة "العتيبي" يصل نيوم في ختام رحلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.