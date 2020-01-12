شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يفتتح "الحديقة الثقافية" في الواجهة البحرية بجدة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه خلال افتتاحه "الحديقة الثقافية" في الواجهة البحرية بجدة اليوم، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".
وأوضح سموه، أنه سيتم الإعلان عن المشروعات فور انتهاء الدراسات الخاصة بها، مقدمًا شكره لأهالي وزوار جدة على محافظتهم للواجهة البحرية؛ وعلى مستوى الوعي والثقافة التي يتحلون بها.
وتجول الأمير خالد الفيصل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، في أرجاء الحديقة التي تشارك فيها 14 جهة، وتقع على مساحة تربو عن 42 ألف متر مربع، وتستمر فعالياتها 6 أيام، وتقدم أكثر من 51 فعالية ثقافية منوعة على المسرح، إضافة إلى الفعاليات في المنطقة الحرة وأركان الجهات المشاركة لسكان وزوار جدة، وتهدف الحديقة الثقافية إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يفتتح "الحديقة الثقافية" في الواجهة البحرية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.