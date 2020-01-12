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شكرا لقرائتكم صحة المدينة ترد على صورة المريض ” المنسدح على الأرض” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صحة المدينة ترد على صورة المريض ” المنسدح على الأرض”
أكد أن هناك مجموعة إصلاحات يتم العمل عليها
متابعات الخليج 365 - الرياض
تقدم مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، محمد الخلاوي، باسمه وباسم كل منسوبي الشؤون الصحية باعتذار عن صورة المريض المنسدح على الأرض والتي تداولها البعض على نطاق واسع اليوم الأحد.
وشدد الخلاوي، في تصريحات إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، على أن هذه الصورة لا تمثل صحة المدينة المنورة ولا أداء زملائه، ولكن الصورة لها تفسير.
وتابع: المريض كبير في السن، وحالته من الحالات التي ننصح فيها دائمًا بالتوجه لمركز صحي تقدم فيها الخدمة بشكل أفضل وأسرع وبجودة أعلى، وترك الطوارئ للحالات المتقدمة التي تحتاج لتدخل سريع.
ولفت إلى أنه: نعرف أن أمامنا تحديات، وأن أهل المدينة ينتظرون أشياء كثيرة في منظومة الخدمة الصحية، وهناك مجموعة إصلاحات نعمل عليها في المرحلة القادمة.
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