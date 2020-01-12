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اصطدام بين مركبتين على جسر ذهبان بجدة

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2020-01-12

اصطدام بين مركبتين على جسر ذهبان بجدة

نتج عن الحادث عدد من الإصابات

متابعات الخليج 365 - جدة

وقع حادث تصادم مروري، مساء اليوم الأحد، في محافظة جدة.

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وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر: إنه وقع اصطدام بين مركبتين في محافظة جدة على جسر ذهبان باتجاه الشمال؛ ما نتج عن الحادث عدد من الإصابات.

وتابع المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

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