الفيصل يفتتح الحديقة الثقافية‬⁩‬ بجدة ويعلن مشروعات كبرى

2020-01-12

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، عن مشروعات كُبرى في محافظة جدة، وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها بشكل مباشر ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه الحديقة الثقافية في الواجهة البحرية بجدة، اليوم (الأحد)، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”.

وأوضح الأمير خالد الفيصل أنه سيتم الإعلان عن المشروعات فور انتهاء الدراسات الخاصة بها، مقدمًا سموه شكره لأهالي وزوار مدينة جدة على محافظتهم على الواجهة البحرية ما يدل على مستوى الوعي والثقافة التي يتحلون بها.

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وتجول الأمير خالد الفيصل يرافقه محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد في أجنحة الحديقة التي تشارك فيها 14 جهة وتقع على مساحة تربو عن 42 ألف متر مربع، وتستمر فعالياتها لمدة 6 أيام، وتقدم أكثر من 51 فعالية ثقافية متنوعة على المسرح، إضافة إلى الفعاليات المقامة في المنطقة الحرة وأركان الجهات المشاركة لسكان وزوار جدة، وتهدف الحديقة الثقافية إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.

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