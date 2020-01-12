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2020-01-12 محافظ الحفر يوجه بالوقوف على تنظيم المسارات بمنفذ الرقعي متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن Advertisements وجه صاحب سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد رئيس مركز الرقعي خالد بن عبدالله الخربوش للوقوف على تنظيم المسارات ومتابعة أداء الجهات الحكومية بمنفذ الرقعي لضمان انسيابية حركة المسافرين. ونشرت “متابعات الخليج 365” مساء أمس السبت تقريرًا عن استياء المسافرين من الازدحام المتكرر في المنفذ ومن قلة فتح الكبائن للمسافرين. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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