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اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في فايرفوكس

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اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في فايرفوكس
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو

دعت شركة البرمجيات الأمريكية موزيلا مستخدمي متصفح الانترنت فايرفوكس الذي تطوره الشركة، إلى تحديث المتصفح بأحدث إصداراته، بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة فيه تتيح لمحترفي اختراق شبكات المعلومات اختراق أجهزة المستخدمين.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خبراء شركة أمن البيانات الأمريكية شيهو 360 اكتشفوا الثغرة الأمنية في ملف التحويل المتزامن في شفرة البرنامج، والذي يسرع أداء ملفات جافا سكريبت لتسريع تحميل مواقع الانترنت عند الدخول إليها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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