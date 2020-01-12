اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في فايرفوكس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو
دعت شركة البرمجيات الأمريكية موزيلا مستخدمي متصفح الانترنت فايرفوكس الذي تطوره الشركة، إلى تحديث المتصفح بأحدث إصداراته، بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة فيه تتيح لمحترفي اختراق شبكات المعلومات اختراق أجهزة المستخدمين.
وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خبراء شركة أمن البيانات الأمريكية شيهو 360 اكتشفوا الثغرة الأمنية في ملف التحويل المتزامن في شفرة البرنامج، والذي يسرع أداء ملفات جافا سكريبت لتسريع تحميل مواقع الانترنت عند الدخول إليها.
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